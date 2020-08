Atletico Madrid, due calciatori positivi al Coronavirus (Di lunedì 10 agosto 2020) Il gruppo squadra dell’Atlético Madrid aveva le valigie pronte per imbarcarle oggi, lunedì 10 agosto, sul volo che avrebbe portato giocatori e staff a Lisbona per giocare la Final Eight di Champions League. Il club, con una nota ufficiale, ha reso noto nella serata di domenica che due tesserati sono risultati positivi al Coronavirus nel … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

SkySport : ULTIM'ORA ATLETICO MADRID Due casi positivi al Covid-19, sono in isolamento Previsti da protocollo Uefa altri test,… - SkySport : Atletico Madrid, due casi di positività al coronavirus. Le ultime news - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: L’Atletico di Madrid ha annunciato due casi di #coronavirus dopo l’ultimo giro di test collettivo sul g… - sscalcionapoli1 : Allarme Coronavirus per la Champions, due positivi nell'Atletico Madrid #UCL - ILOVEPACALCIO : #AtleticoMadrid nei guai: due giocatori positivi al #Coronavirus - Ilovepalermocalcio -