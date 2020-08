Atletico, Correa e Vrsaljko i due positivi: la squadra parte per Lisbona (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono Angel Correa e Sime Vrsaljko i due calciatori dell’Atletico Madrid positivi al Covi-19. I servizi medici del club hanno ricevuto l’autorizzazione a rivelare l’identità dei due calciatori risultati positivi ai test effettuati sabato. Entrambi non presentano alcun sintomo e il loro stato di salute sarà monitorato come previsto dal protocollo sanitario. Ricevuta la notizia … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

