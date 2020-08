Anzio, smaltimento illecito di rifiuti, parla l’assessore Ranucci: ‘Tolleranza zero, Polizia Locale a lavoro per sanzionare i trasgressori’ (Di lunedì 10 agosto 2020) “Tolleranza zero verso chi, illecitamente, abbandona i rifiuti in strada, venendo meno alle basilari regole del vivere civile. Da questa mattina la Polizia Locale del Comune di Anzio, guidata dal Comandante Arancio, è impegnata per verificare le numerose registrazioni video delle telecamere di ultima generazione, posizionate sul territorio e per sAnzionare chi ha smaltito illecitamente il verde, gli ingombranti e rifiuti di ogni genere”. Lo comunica l’Assessore alle politiche ambientali e sanitarie, Giuseppe Ranucci, in riferimento alle telecamere movibili, di nuova tecnologia ed alimentate con energia solare, adibite al controllo dello smaltimento illecito dei rifiuti sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta

hares. LATINA – Un pauroso incendio ha tenuto impegnati da ieri sera e per molte ore i vigili del fuoco ad Aprilia in Via dei Giardini. Le fiamme divampate intorno alle 20 hanno avvolto completamente ...

Una nube di fumo spaventosa si è alzata da Aprilia, dalla zona di via dei Giardini, visibile dalla Pontina ma la colonna nera verso il cielo è visibile fin da Latina (la foto è tratta dalla pagina Fac ...

