Viviana Parisi è morta: “l’hanno ammazzata” ora si teme per il piccolo Gioele (Di domenica 9 agosto 2020) Il dolore di Viviana Parisi era scritto sulle sue pagine social ma nessuno ha colto il suo grido di aiuto. Il suo corpo ritrovato tra i boschi, si teme per il figlio di 4 anni. Il dolore di Viviana Parisi rimarrà per sempre scritto nei suoi post sui social. Un grido di allarme, una richiesta d’aiuto inascoltata. Parole che fanno pensare subito al suicidio. Ma perchè allora portare con sè anche il figlio di 4 anni? Il padre di Viviana, distrutto dal dolore, non crede che sua figlia possa essersi tolta la vita. “Mia figlia non si sarebbe mai fatta del male, è troppo affezionata a suo figlio, a mio nipote”, diceva due giorni fa Luigino Parisi, Ne è convinto anche adesso, ora che ha scoperto che sua ... Leggi su chenews

