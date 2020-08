Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2020 ore 07:30 (Di domenica 9 agosto 2020) VIABILITÀ Del 9 AGOSTO 2020 CLAUDIO VELOCCIA BBUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LAVORI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO MENTRE IN SENSO CONTRARIO SEMPRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTIVE CHIUSURE DALLA TANGENZIALE EST A VIA FIORENTINI PERCORRENDO VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO SCALO ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE CIRCEO NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO IN DIREZIONE COLLEVERDE A GUIDONIA SI STA IN CODA SULLA PRINCIPALE VIA Roma TRA VIA ANCO MARZIO E VIA DOMIZIA NEI DUE SENSI DI MARCIA RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA LA METRO B ... Leggi su romadailynews

