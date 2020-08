Tony Colombo, concerto abusivo e assembramenti in piazza senza mascherina: “Vergognoso”. Video (Di domenica 9 agosto 2020) Ercolano. assembramenti, nessuno in mascherina e concerto senza alcuna licenza. Il cantante neomelodico torna ancora a far parlare di se, in negativo, dopo l’ennesimo concerto abusivo in piazza. Tony Colombo è andato in scena, senza nessun tipo di permesso o autorizzazione, nel comune di Ercolano alle porte di Napoli Est. Sul caso, dopo la segnalazione del consigliere … L'articolo Tony Colombo, concerto abusivo e assembramenti in piazza senza mascherina: “Vergognoso”. Video Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Tony Colombo «Tony Colombo, altro concerto abusivo a Ercolano, una vergogna». E il sindaco lo... Il Mattino La denuncia contro Tony Colombo: «Concerto abusivo nel Vesuviano, ecco le prove»

«Un altro concerto senza autorizzazioni di piazza di Tony Colombo, che questa volta si è esibito in una strada di Ercolano, ripreso in un video dove una folla osannante partecipa alla performance abus ...

