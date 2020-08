Test sierologici a professori e collaboratori: si parte il 20 agosto. I presidi: 'No alle verifiche a scuola' (Di domenica 9 agosto 2020) Non saranno obbligatori ma volontari anche se si prevede un'ampia partecipazione. Partiranno il prossimo 20 agosto i Test sierologici sugli insegnanti e i collaboratori scolastici di Roma e del Lazio ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Test sierologici

Il Messaggero

Risalgono i contagi in Emilia-Romagna. Oggi il bollettino parla di 69 casi in più, di cui 43 asintomatici, sulla base di 5.413 tamponi e 1.241 test sierologici. Di questi, 25 sono collegati a vacanze ...Milano, 9 agosto 2020 - Sono 71 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, a fronte di 6.494 tamponi effettuati, come riporta il consueto bollettino quotidiano della Regione sull'andamento della pandem ...