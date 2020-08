Stop ai licenziamenti e sgravi al Sud, roba da anni Settanta (Di domenica 9 agosto 2020) Converrebbe rileggere l'intervista rilasciata, poco più di quaranta anni fa, da Luciano Lama ad Eugenio Scalfari sulla cosiddetta svolta dell'Eur. Anzi converrebbe che la rileggesse il suo successore, Landini, e una pattuglia di suoi epigoni sindacali oggi al governo. Allora, con grande coraggio, il capo del sindacato ammise il grande errore commesso (ormai ovviamente era troppo tardi) nel considerare il salario una variabile indipendente. Insomma l'entità della retribuzione non doveva avere a che fare, secondo questi scriteriati, con l'andamento economico dell'impresa. Il principio che sottintendeva era che l'imprenditore, inteso come monopolista, se ne approfittasse sempre e comunque e che dunque il monte retribuzione potesse e dovesse essere fissato quasi per legge: tanto vi era «ciccia» per tutti. Con quasi due milioni di disoccupati, ... Leggi su nicolaporro

