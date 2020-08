Sarri predicava nel deserto, in una Juve che non è mai stata la sua (Di domenica 9 agosto 2020) Sarri paga un po’ per tutto e per tutti, la verità è che alla Juventus si era ritrovato solo. E ora con Pirlo quali sono gli obiettivi? L’esonero di Maurizio Sarri dopo un solo anno alla guida della Juventus ha lasciato tutti un po’ sorpresi per modalità, tempistiche e dinamiche del divorzio. La società bianconera ha deciso di sollevare il tecnico dall’incarico dopo l’eliminazione dalla Champions League agli Ottavi per mano del Lione. Alla sua prima – ed unica – annata alla guida della Juve Sarri ha confermato lo Scudetto ma ha lasciato per strada anche la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Soprattutto non ha fatto vedere quel bel gioco che avrebbe dovuto portare a Torino. Sarri alla ... Leggi su newsmondo

