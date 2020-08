Saldi Toscana: partenza a rilento, l’osserva Confesercenti (Di domenica 9 agosto 2020) Dalla Costa alla montagna, dalle colline alla città, la prima settimana di Saldi si è caratterizzata per una percentuale di decremento rispetto al 2019 fra il 50 e il 60%, spiega Fabio Tinti, Presidente nazionale di Fismo Leggi su firenzepost

Fino a qualche mese fa l’idea di girare per i negozi in cerca dell’affare era cosa impensabile. Poi l’estate è andata avanti, qualcosa è cambiato e i saldi sono partiti. Sicuramente con tante speranze ...

