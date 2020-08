Ricambi auto contraffatti: Daimler intensifica la lotta (Di domenica 9 agosto 2020) I Ricambi auto contraffatti sono un pericolo per chi guida: Daimler intensifica la lotta ai falsari e lancia una propria task force Daimler intensifica la sua attività per fronteggiare i danni all’azienda, e soprattutto alla clientela, che derivano dalla produzione e dal commercio di Ricambi contraffatti e ha costituito uno specifico dipartimento interno per collaborare con le… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Ricambi auto Ricambi auto: -27% di fatturato nei primi 6 mesi 2020 SicurAUTO.it La scatola nera Rc auto fa calare i risarcimenti

: è quanto si evince da un report Ania (Associazione delle assicurazioni). Infatti, il costo medio dei sinistri è stato pari, nel 2019, a 4.348 euro: era pari a 4.355 euro nel 2018. Questo potrebbe es ...

Auto, più che dimezzati in sei giorni i fondi ecobonus, rimangono solo 21 milioni di euro. Attesi nuovi stanziamenti in dl agosto

ROMA - Sono più che dimezzati, a sei giorni dall’avvio, i fondi per l’ecobonus auto stanziati con il decreto rilancio. Dei 50 milioni della dotazione iniziale si è scesi oggi a 21,3 milioni di euro. C ...

