Pirlo: “Orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia dalla Juventus” (Di domenica 9 agosto 2020) Le prime parole del nuovo allenatore della Juventus, Andrea Pirlo. Su Instgram si è detto contento e orgoglioso di aver ricevuto tanti attestati di stima e la fiducia da parte del club bianconero. “Pronto per questa fantastica opportunità!”, scrive. Visualizza questo post su Instagram Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @Juventus. Pronto per questa fantastica opportunità! . I’m deeply pleased and honored to receive such respect and trust from Juventus. Ready for this amazing opportunity! Un post condiviso da Andrea Pirlo Official (@andreaPirlo21) in data: 9 Ago 2020 alle ore 9:40 PDT L'articolo Pirlo: ... Leggi su ilnapolista

