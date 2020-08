Pin Inps: dal 1° ottobre sostituito dallo Spid, cosa succederà ai vecchi Pin? (Di domenica 9 agosto 2020) Il Pin Inps dal 1° ottobre 2020 lascia il passo allo Spid, a comunicarlo un messaggio dell’Inps del 7 agosto pubblicato sul portale dell’ente. Le credenziali di accesso ai servizi dell’Inps dal 1° ottobre non saranno più rilasciate; il Pin Inps sarà sostituito da Spid (Sistema Pubblico di Idendità Digitale) che permette l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Pin Inps passa a Spid: la circolare Inps La circolare Inps n. 87 del 17 luglio 2020 riporta tutte le istruzioni per la fase transitoria di passaggio da Pin a ... Leggi su notizieora

