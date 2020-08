Norvegia, l’aereo atterra con un minuto di ritardo: 158 passeggeri finiscono in quarantena a causa delle norme anti-Coronavirus (Di domenica 9 agosto 2020) Coronavirus, l’aereo atterra con un minuto di ritardo: 158 passeggeri in quarantena 158 passeggeri finiscono in quarantena per un solo minuto di ritardo: è quanto accaduto all’atterraggio di un aereo in Norvegia a causa delle norme anti-Coronavirus. La vicenda è avvenuta nella notte tra il 7 e l’8 agosto e ha visto protagonista un volo della Sas proveniente da Nizza e atterrato ad Oslo. Il velivolo, infatti, è atterrato nella capitale norvegese nel momento esatto in cui nel Paese scattava l’ordine di ... Leggi su tpi

