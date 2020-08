Nagelsmann in orbita Real: “Abbiamo un accordo su un colloquio futuro” (Di domenica 9 agosto 2020) Julian Nagelsmann in futuro potrebbe essere il nuovo allenatore del Real Madrid. Il manager del Lipsia è ancora molto giovane, ma la sua idea di calcio non dispiace per niente a Florentino Perez che più avanti vorrebbe averlo come nuovo allenatore.Nagelsmann: "CONTATTO CON IL Real MADRID"caption id="attachment 895843" align="alignnone" width="300" Nagelsmann (getty images)/captionIntervistato da Marca l'allenatore tedesco ha confermato le voci riguardo un interessamento dei Blancos nei suoi confronti: "Abbiamo avuto dei contatti telefonici, ma alla fine ho pensato che quello non sarebbe stato il passo giusto per la mia carriera. Comunque eravamo d'accordo su un nuovo colloquio in futuro nel caso in cui il Real avesse avuto ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Nagelsmann in orbita Real: 'Abbiamo un accordo su un colloquio futuro' - -

Ultime Notizie dalla rete : Nagelsmann orbita Nagelsmann, falsa ripartenza in attesa del Milan... "Sprecate 6-7 palle-gol clamorose" La Gazzetta dello Sport