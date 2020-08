Matthaus: “Il Bayern dovrebbe sbagliare molto per perdere contro il Barcellona” (Di domenica 9 agosto 2020) Lothar Matthaus, ex calciatore del Bayern Monaco, è intervenuto ai microfoni di Sky a margine delle gare di ieri sera valide per gli ottavi di Champions League: “Il Bayern Monaco dovrebbe sbagliare molto per perdere contro il Barcellona. Naturalmente il Barça ha le qualità per fare bene, ma credo che solo con tanti errori da parte del Bayern vedremo una vittoria dei catalani. Ma in una sola partita può succedere di tutto”. Foto: Inter.it L'articolo Matthaus: “Il Bayern dovrebbe sbagliare molto per perdere contro il Barcellona” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

