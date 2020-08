Lazio, quanti biancocelesti ad Ibiza! Luis Alberto l'ultimo arrivato (Di domenica 9 agosto 2020) SPAGNA - Mare, relax e divertimento. C'è un po' di Lazio ad Ibiza. Joaquin Correa, Lucas Leiva e Luiz Felipe sono partiti tutti insieme per la bella isola spagnola. Vacanza in comitiva per i tre ... Leggi su corrieredellosport

Covid, prove di vaccino: otto visite per i volontari. Prevista pure un'indennità

Saranno novanta i volontari che nel Lazio testeranno il vaccino per il Covid-19. Per candidarsi ci si potrà prenotare via e-mail all'indirizzo dirsan@inmi.it. I candidati dovranno avere tra i 18 e i 5 ...

Tre giovani tra i 17 e i 19 anni positivi dopo vacanza a Malta: c’è anche un caso da Ibiza

Ancora positivi di ritorno dall'estero nel Lazio. Stavolta ad aver contratto il coronavirus, un gruppo di giovani in vacanza: si tratta di tre ragazzi di età compresa tra i 17 e i 19 anni che sono tor ...

