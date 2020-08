Juventus, de Ligt si opera: i tempi di recupero del difensore (Di domenica 9 agosto 2020) Matthijs de Ligt si opererà alla spalla: il difensore della Juventus tornerà a disposizione nel mese di ottobre Matthijs de Ligt si sottoporrà a un intervento chirurgico per risolvere i problemi alla spalla che lo colpiscono da tempo. Il difensore della Juventus tornerà a disposizione del tecnico Andrea Pirlo nel mese di ottobre, dopo due mesi e mezzo di convalescenza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

