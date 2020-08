Juve Pirlo, una scelta coraggiosa e sensata per la panchina bianconera (Di domenica 9 agosto 2020) . Agnelli vuole formare l’allenatore come in altri club È successo già a Zidane e Guardiola, può succedere anche con Andrea Pirlo. La Juventus ha deciso di compiere una scelta coraggiosa, ma non azzardata come la maggior parte dei pareri nelle ultime ore. Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juve, nonostante la poca esperienza: una mossa abile e che alla lunga può pagare davvero, magari con la conquista della tanto desiderata Champions League. CURRICULUM – Ovviamente il cv dell’allenatore è abbastanza immacolato, ma Pirlo sa come si preparano le partite, ma soprattutto come si giocano le finali: campione del mondo nel 2006 con l’Italia, 6 campionati e due Champions League alzate al cielo. In queste ... Leggi su calcionews24

