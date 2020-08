Grecia, gravissima alluvione sulle isole: ci sono delle vittime (Di domenica 9 agosto 2020) Il maltempo ha causato una grave alluvione sull’isola di Evia in Grecia. Morti una coppia di anziani ed un neonato di 8 mesi. Dopo aver causato gravi problemi nel Sud Italia il maltempo si è spostato in Grecia. Le forti piogge infatti si sono abbattute sull’isola di Evia, conosciuta anche come Eubea, causando una gravissima alluvione. Le strade di Calcide, capoluogo dell’isola, sono completamente allagate. In alcuni punti l’acqua ha raggiunto il metro e mezzo di altezza, costringendo la gente a cercare rifugio sui tetti delle case o sugli ulivi. Si registrano purtroppo anche cinque vittime. I soccorritori infatti hanno trovato una coppia di anziani di 85 e 86 anni privi di sensi nella loro casa di ... Leggi su bloglive

