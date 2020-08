Gabriel Garko smentisce la sua partecipazione al GfVip5 (Di domenica 9 agosto 2020) Lo spoiler si sgonfia: Attraverso un post su Instagram, l’attore Gabriel Garko smentisce la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5 “Non ho capito bene cosa sia successo… ma scrivo queste righe, per smentire la mia partecipazione al GfVip. Bacioni“: con queste parole, affidate ad un post su Instagram, Gabriel Garko dice apertamente che non sarà tra i concorrenti della prossima edizione del reality in salsa celebrity condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. View this post on Instagram Fake news….. #GabrielGarko #actors #fakenews #grandefratellovip A post shared by Gabriel Garko ... Leggi su zon

