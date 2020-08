F1, Binotto punta il dito contro Mercedes: “Racing Point? C’è chi copia e chi passa i compiti” (Di domenica 9 agosto 2020) “Il caso Racing Point? Come scuderia abbiamo presentato una protesta a un verdetto che ha definito che è illegale, che c’è una irregolarità e dunque una violazione del regolamento. C’è chi copia e chi passa un compito, i fatti sono evidenti, siamo tutti competitors ed è normale che tra di noi ognuno cerca di trovare il proprio interesse”. Così il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, espone il suo pensiero circa il ‘Racing Point gate‘ e il caso dei brake ducts con la Mercedes direttamente coinvolta. “Riteniamo che la penalità non sia adeguata – ha aggiunto Binotto ai microfoni di Sky Sport F1 -. Per questo abbiamo deposto le nostre intenzioni di appello”. Leggi su sportface

Binotto ammette che la Ferrari può pescare sul mercato

Il team principal ha spiegato che in questo momento difficile punta sulla stabilità: ha rinunciato al ruolo di direttore tecnico ripartendo il ruolo su quattro tecnici che stima e di cui ha fiducia (C ...

