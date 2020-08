Donne vittime di violenza: a Roma apre una nuova casa di accoglienza (Di domenica 9 agosto 2020) apre una nuova struttura di accoglienza di Roma Capitale per Donne vittime di violenza. La casa di Semiautonomia, nel Municipio V, potrà ospitare due Donne, anche con bambini, per accompagnarle lungo il percorso di fuoriuscita dalla violenza e il raggiungimento della piena autonomia. L’obiettivo del servizio è dare l’ospitalità necessaria alle Donne che non hanno alternative abitative possibili e contribuire al loro graduale reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo. La struttura, che era stata in funzione dal 2013 al 2015 con fondi dell’istituzione Solidea dell’ex provincia, potrà riaprire a settembre all’interno dell’azione ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Donne vittime di violenza: a Roma apre una nuova casa di accoglienza - Angelinidavide3 : @ilgiornale Consiglio non richiesto siccome il governo non difende i cittadini e le donne in particolare,mettiamo s… - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Apre una nuova casa di accoglienza per donne vittime di violenza - AriannaAmbrosi0 : RT @paolorm2012: Apre una nuova casa di accoglienza per donne vittime di violenza - paolorm2012 : Apre una nuova casa di accoglienza per donne vittime di violenza -

Ultime Notizie dalla rete : Donne vittime Apre una nuova casa di accoglienza per donne vittime di violenza RomaToday Roma, violenza contro le donne: nuovi appartamenti come case di accoglienza

« I cantieri sono in corso su una serie di appartamenti, anche confiscati alla criminalità organizzata, per creare nuovi centri antiviolenza e case di accoglienza. Abbiamo anche voluto investire in mo ...

Incidente mortale in Smart, nell'auto delle due donne trovati gioielli, cacciavite e tenaglie

SAN FIOR - Cosa ci facessero monili, cacciaviti e altri attrezzi dentro l'auto che stava guidando senza patente, potrà dirlo solo tra qualche giorno. Pur non versando in pericolo di vita è infatti ten ...

« I cantieri sono in corso su una serie di appartamenti, anche confiscati alla criminalità organizzata, per creare nuovi centri antiviolenza e case di accoglienza. Abbiamo anche voluto investire in mo ...SAN FIOR - Cosa ci facessero monili, cacciaviti e altri attrezzi dentro l'auto che stava guidando senza patente, potrà dirlo solo tra qualche giorno. Pur non versando in pericolo di vita è infatti ten ...