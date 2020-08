Danilo: “E’ stato un grande onore lavorare con Sarri, lo ringrazio per tutti gli insegnamenti” (Di domenica 9 agosto 2020) Su Instagram, il difensore della Juventus Danilo ha commentato la stagione appena conclusa e ringraziato Sarri, esonerato ieri dalla panchina. “Si conclude il mio primo anno in bianconero. A livello personale, è stato un enorme cambiamento e ogni cambiamento richiede adattamento e apprendimento. Ho imparato, per esempio, che chi indossa questi colori ha la responsabilità di lottare per tutti gli obiettivi e tutti i trofei. Li volevamo tutti e tre, ne abbiamo vinto uno. Siamo pienamente consapevoli che la Champions è il grande obiettivo della Juventus e ci batteremo di nuovo per questo troffeo. Non dobbiamo però dimenticare la vittoria del nono scudetto consecutivo in un anno di estrema difficoltà quale questo 2020. È ... Leggi su ilnapolista

