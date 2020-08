C’era una volta Koulibaly che valeva 90 milioni (Di domenica 9 agosto 2020) Per i tifosi del Napoli potrebbe essere una buona notizia. Alle condizioni poste da Aurelio De Laurentiis, e con le prestazione fornite quest’anno, il Napoli non venderà mai Kalidou Koulibaly. I 90 milioni reclamati dal club sono una cifra iperbolica per il difensore senegalese che a Barcellona ha chiuso in maniera coerente il suo annus horribilis. L’ingenuità in area, nella masochistica costruzione da dietro, con Messi che mette il piedino avanti e conquista un ineccepibile rigore, è la foto della stagione cominciata con quell’incredibile autogol allo Stadium dopo la rimonta da 3-0 a 3-3 in casa della Juventus. Fu un segnale che all’epoca nessuno colse. De Laurentiis ha i suoi pregi ma la duttilità non rientra tra questi. I suoi tempi di reazione di fronte agli imprevisti lasciano a desiderare. ... Leggi su ilnapolista

