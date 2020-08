Catania. Sparatoria a Librino: morti Luciano D’Alessandro e Vincenzo Scalia (Di domenica 9 agosto 2020) Gravissimo il bilancio della Sparatoria consumatasi a Librino: due morti e quattro feriti. E’ successo in viale Grimaldi. Le vittime sono Luciano D’Alessandro, 48 anni, e Vincenzo Scalia, 29 anni. I feriti sono Carmelo Catania, 26 anni; Concetto Bertucci, 29 anni; Luciano Guzzardi, 66 anni e Riccardo Pedicone, 40 anni. A quanto ricostruito tutto è partito da un chiarimento degenerato in una lite e infine in Sparatoria. I Carabinieri del Reparto operativo di Catania hanno lavorato senza sosta per accertamenti e interrogatori. Le indagini, che puntano sulla criminalità organizzata e in particolare sul ricco mercato della droga, sono seguite dal sostituto procuratore della Dda Alessandro ... Leggi su laprimapagina

