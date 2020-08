Attivare Google Voice Match su Android, ecco come fare (Di domenica 9 agosto 2020) Gli smartphone Android hanno una funzione nascosta che permette di interagire con il proprio dispositivo senza stancare gli occhi e anche quando si è occupati in altre azioni, come ad esempio, guidare. La funzione si chiama Google Voice Match e utilizza l’Assistente di Google per leggere i messaggi in arrivo. E’ bene sapere però, che non esiste solo questa funzionalità. Su Android infatti, a partire dalla versione 4.4 e poi nelle successive, ci sono altre applicazioni che possono svolgere la stessa funzione. Ad esempio, l’Assistente Vocale di Google, che consente di utilizzare gli ordini vocali per aprire diverse funzioni e interagire con il telefono. Esistono inoltre, anche app di terze parti con la stessa ... Leggi su quotidianpost

