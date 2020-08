American Song Contest: gli ESC in USA (Di domenica 9 agosto 2020) Uno dei concorsi di canto più famosi al mondo è diretto negli Stati Uniti: The American Song Contest sarà la versione USA dei famosi Eurovision Song Contest. Il team dietro l’Eurovision Song Contest ha annunciato che la competizione è prevista per le festività natalizie del 2021. “La versione Americana dell’Eurovision Song Contest, come è attualmente concepito, posizionerà gli artisti in un testa a testa contro i rappresentanti di altri stati in una serie di 5-10 gare di qualificazione televisive, che porteranno alle semifinali e alla finale finale della prima serata.” Cos’è l’Eurovision Song ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

ilfusebs : RT @kaattchu: comunque raga meglio l'American Song Contest che l'America all'Eurovision - kaattchu : comunque raga meglio l'American Song Contest che l'America all'Eurovision - ICONIC1902 : American Song Contest: Eurovision Song Contest startet 2021 USA-Version - itsalessiaw : @lucasergio__ In realtà American, oltre a riferirsi agli USA (perché in inglese non hanno un altro termine per rife… - mangata8_ : Hanno annunciato l'American song contest nel 2021. -