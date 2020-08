9 agosto: in Fvg 173 positivi e 7 nuovi contagi (5 da fuori regione) (Di domenica 9 agosto 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 173 (+5 da ieri). Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 11 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (346 in totale). Sono stati rilevati 7 nuovi contagi, di cui 5 contratti fuori regione; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.449: 1.420 a Trieste, 1.052 a Udine, 748 a Pordenone e 226 a Gorizia, alle quali si aggiunge un cittadino comunitario già rientrato nel proprio Paese e due residenti fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.930, i clinicamente guariti sono 7 e le persone in isolamento 152. I deceduti sono 196 a Trieste, 76 ... Leggi su udine20

TgrRaiFVG : La 'domenica delle scope', una prova di confine aperto. Il 13 agosto di 70 anni fa, il pacifico esodo di migliaia d… - TgrRaiFVG : Una boccata di ossigeno, ma non è sufficiente per superare la crisi.' È il commento di Massimo Albanesi, segretari… - gioia_francesco : Splendido concerto #audimus stamane a #Sappada con le serenate di Gounod e Dvoràk. Grazie alla proloco. Torneremo m… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Nota positiva nel settore turistico in difficoltà, quella dei bed and breakfast, tanto che a #Trieste in questo mese di agos… - TgrRaiFVG : Nota positiva nel settore turistico in difficoltà, quella dei bed and breakfast, tanto che a #Trieste in questo mes… -