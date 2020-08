Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2020 ore 17:30 (Di sabato 8 agosto 2020) VIABILITÀ DELL’8 AGOSTO 2020 ORE 17.20 – ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO ANCORA CON LA A1 Roma NAPOLI, CODE A TRATTI TRA FERENTINO E CEPRANO IN DIREZIONE DI NAPOLI. CI SPOSTIAMO SULLA LITORANEA, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E LAVINIO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. GROSSI DISAGI IN QUESTE ORE PER CHI SI SPOSTA CON I MEZZI PUBBLICI: PER UN INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DELLA STAZIONE MONTE ANTENNE, SULLA TRATTA URBANA DELLA Roma CIVITA CASTELLANA VITERBO LA CIRCOLazioNE È ANCORA SOSPESA TRA FLAMINIO E MONTEBELLO NELLE DUE DIREZIONI. ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS. LA RIATTIVAZIONE DELLA LINEA È PREVISTA PER LE ... Leggi su romadailynews

