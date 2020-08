Ufficiale: Bojinov non è più un calciatore del Pescara (Di sabato 8 agosto 2020) Attraverso una nota apparsa sul proprio sito Ufficiale, la Delfino Pescara 1936 comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il calciatore Valeri Bojinov, classe 1986. La Società ringrazia il calciatore per la sua esperienza con la maglia BiancAzzurra e gli augura ogni fortuna professionale. L'articolo Ufficiale: Bojinov non è più un calciatore del Pescara proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Il calciomercato del Pescara deve aprire i battenti, nonostante ci sia ancora molto da lottare per rimanere in Serie B ed evitare la retrocessione. In ogni modo questa squadra andrà migliorata e quindi

