The Blues Brothers, Dan Aykroyd e "Quella volta che John Belushi scomparve" (Di sabato 8 agosto 2020) The Blues Brothers, Dan Aykroyd racconta un altro retroscena dal set del film, questa volta su John Belushi e il suo incredibile appetito. The Blues Brothers compie 40 anni, ma certi aneddoti sono per sempre. Come quello raccontato da Dan Aykroyd sull'improvvisa sparizione di John Belushi una notte, durante le riprese. Dietro ogni grande film ci sono dei grandi retroscena, o almeno degli aneddoti divertenti. Non fa eccezione The Blues Brothers, che tra una cosa e l'altra, una sera si era anche perso la sua star di punta... Per via del cibo. "Ci siamo persi John una notte" ricorda Aykroyd in una recente intervista con il Guardian "Ma non ... Leggi su movieplayer

WeCinema : Buon compleanno a #JohnLandis! Compie 70 anni il regista di 'The Blues Brothers', 'Animal house', 'Il principe cerc… - clikservernet : The Blues Brothers, Dan Aykroyd e “Quella volta che John Belushi scomparve” - Noovyis : (The Blues Brothers, Dan Aykroyd e 'Quella volta che John Belushi scomparve') Playhitmusic - - ilovejazz_art : RT @JazzMadridClub: The John Coltrane Quartet – Africa / Brass - CraigJo80374965 : RT @JazzMadridClub: The John Coltrane Quartet – Africa / Brass -

Ultime Notizie dalla rete : The Blues "Stelle, Ville e Meraviglie" Il festival che tiene vivo il blues LA NAZIONE A Spiagge Soul ecco Baba Sissoko. E la musica arriva anche al mattino in pineta

Un artista raffinato, capace di far conoscere in tutto il mondo la tradizione musicale africana contaminandola con influenze jazz e blues. A Spiagge Soul domani (6 agosto) arriva Baba Sissoko, polistr ...

Milan Bakayoko, c’è il sì del giocatore: ora si tratta col Chelsea

Milan Bakayoko, c’è il sì del giocatore: ora si tratta col Chelsea. Il francese è disposto anche a ridursi lo stipendio Il Milan ha il sì di Bakayoko. Il centrocampista francese del Chelsea, infatti, ...

Un artista raffinato, capace di far conoscere in tutto il mondo la tradizione musicale africana contaminandola con influenze jazz e blues. A Spiagge Soul domani (6 agosto) arriva Baba Sissoko, polistr ...Milan Bakayoko, c’è il sì del giocatore: ora si tratta col Chelsea. Il francese è disposto anche a ridursi lo stipendio Il Milan ha il sì di Bakayoko. Il centrocampista francese del Chelsea, infatti, ...