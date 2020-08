Si può concludere un contratto con un sms? (Di sabato 8 agosto 2020) L'invio di un sms senza contenuto non prova la conclusione della compravenditaLo short messagge service fa piena prova, se non viene disconosciutosms e contratti, meglio evitare?L'invio di un sms senza contenuto non prova la conclusione della compravenditaTorna su Di recente la Corte d'Appello dell'Aquila con la sentenza n. 117/2020 ha affermato che il semplice invio di un sms non può provare la conclusione di una compravendita immobiliare. Più in dettaglio per il giudice del gravame, anche trascurando l'idoneità o meno di un sms a soddisfare il requisito della forma scritta per la conclusione di un contratto, è necessario ribadire che in forza delle proposta irrevocabile occorre comunicare espressamente all'acquirente l'accettazione o la non accettazione ... Leggi su studiocataldi

Jardinlesmots : ..restando impinito. Se ne può concludere che nessuno è giusto per sua libera scelta,ma solo perché vi è costretto… - frankym1988 : @bonnie379 Se qualcuno ha deciso che questo governo non deve concludere il mandato, allora può essere ci sia qualcosa di rilevante - skullface2727 : RT @ricercatOak: Chiedo solo di vedere questa scena con Caronni e la mia serata si può concludere - EltonTuitStarr : RT @ricercatOak: Chiedo solo di vedere questa scena con Caronni e la mia serata si può concludere - lccatt : RT @ricercatOak: Chiedo solo di vedere questa scena con Caronni e la mia serata si può concludere -

Ultime Notizie dalla rete : può concludere