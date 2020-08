Serie B, Chievo a un passo dalla finale playoff: Spezia ko (Di sabato 8 agosto 2020) Il Chievo si avvicina alla finale playoff di Serie B superando con un rotondo 2-0 lo Spezia: decidono Djordjevic e Segre Il Chievo si avvicina alla finale playoff di Serie B battendo lo Spezia con un rotondo 2-0, sviluppatosi interamente nel corso del primo tempo. Allo stadio Bentegodi decidono le reti di Filip Djordjevic e Jacopo Segre. La formazione di Alfredo Aglietti dovrà confermare il vantaggio anche nella gara di ritorno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

I liguri, giunti terzi, disputano i playoff per la sesta volta nelle ultime otto stagioni. Italiano non potrà contare su Capradossi, Marchizza, Mastinu e F. Ricci. M. Ricci detterà i tempi in regia. I ...Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Chievo-Spezia 2-0, andata della semifinale dei Playoff di Serie B 2019/2020. Al Bentegodi il Chievo si impone per 2-0 sullo Spezia, grazie a ...