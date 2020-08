Serie B 2019/2020, al via le semifinali playoff: statistiche, numeri e curiosità (Di sabato 8 agosto 2020) semifinali playoff Serie B, sabato 8 agosto alle 21,00 il Chievo ospita lo Spezia: il 26 giugno scorso (trentesima giornata di campionato) la squadra di Italiano ha trionfato in questo stadio 3-1, i gialloblù nel turno preliminare hanno eliminato l’Empoli. La partita di ritorno al Picco si disputerà martedì 11 agosto sempre alle ore 21,00: il primo novembre 2019 (undicesimo turno del torneo)su questo campo la gara è finita 0-0. Domenica 9 agosto alla stessa ora il Frosinone riceve il Pordenone: nella regular season il 17 gennaio scorso (ventesima giornata)il match in questo stadio si concluse 2-2, i canarini nel turno preliminare hanno avuto la meglio sul Cittadella trionfando al Tombolato 3-2 (gol decisivo firmato da Camillo Ciano al 121°). La partita di ritorno si ... Leggi su sportface

romeoagresti : .@PauDybala_JR nominato MVP della Serie A 2019/2020 // Dybala voted as Serie A 2019/2020 MVP ???????? - SerieA : La classifica finale della #SerieATIM, al termine della giornata n°38. Si chiude così il Campionato 2019/2020 ????????… - OptaPaolo : 11 – Questo è il miglior 11 della Serie A 2019/20 basato su dati statistici Opta. Sublime. #3agosto #OptaTopXI - sportface2016 : #SerieB, al via le semifinali playoff: statistiche, numeri e curiosità - Fantacalcio : Marcatori della Serie A 2019/20: chi il più bravo contro le grandi? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2019 Marcatori della Serie A 2019/20: chi il più bravo contro le grandi? Fantacalcio ® Top 10 parate in Serie A: Audero meglio di Donnarumma – FOTO

Audero, portiere della Sampdoria, si piazza al nono posto nella classifica del numero di parate in Serie A – FOTO Sul banco degli impuntati, nel finale di stagione della Serie A 2019/20, è finito Emil ...

La brutalità di Narendra Modi contro il Kashmir non si ferma

A mezzanotte del 4 agosto 2019 le linee telefoniche e le connessioni internet del Kashmir si sono improvvisamente interrotte. Il 5 agosto 2019 sette milioni di persone sono rimaste bloccate nelle loro ...

Audero, portiere della Sampdoria, si piazza al nono posto nella classifica del numero di parate in Serie A – FOTO Sul banco degli impuntati, nel finale di stagione della Serie A 2019/20, è finito Emil ...A mezzanotte del 4 agosto 2019 le linee telefoniche e le connessioni internet del Kashmir si sono improvvisamente interrotte. Il 5 agosto 2019 sette milioni di persone sono rimaste bloccate nelle loro ...