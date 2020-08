Ronaldo 'tempo di riflessioni, tifosi chiedono di più' (Di sabato 8 agosto 2020) ANSA, - TORINO, 08 AGO - "E' tempo di riflessione, di analizzare gli alti e bassi perché il pensiero critico è l'unico modo per migliorare. E un club enorme come la Juventus deve sempre pensare come ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : #CR7, tempo di riflettere dopo #JuventusLione di #ChampionsLeague - ItaSportPress : Juventus, Ronaldo: 'Ora è tempo di riflettere' - - FDR0_ : RT @cortomuso: Ma Pirlo che allenatore unico al mondo...agh agh agh fuori tempo massimo guarda cosa facciamo Pi Pirlo...ha la lucididhadhe.… - AlessioRoxas95 : Con tutto il rispetto. Hai bisogno di creare entusiamo, con #Pirlo che crei? Bisogna convincere #Ronaldo a rimanere… - Zebratus : Ronaldo su instagram: 'È tempo di riflessioni. Adesso è l'ora di prendere decisioni per il futuro' -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo tempo Ronaldo 'tempo di riflessioni, tifosi chiedono di più' Agenzia ANSA Ha pagato Sarri ma il fallimento è di tutta la Juventus. Onore e onere a Pirlo

Con l’esonero di Maurizio Sarri la Juventus certifica il fallimento di un progetto iniziato con l’addio di Allegri e il ripudio del suo pragmatismo tattico. A Torino cercavano bellezza e vittorie, non ...

Juventus, Ronaldo: "Ora è tempo di riflessione"

TORINO - La Juventus è stata eliminata negli ottavi di finale di Champions dal Lione nonostante una doppietta del suo fuoriclasse, Cristiano Ronaldo. Un ko che è anche costato oggi la panchina a Mauri ...

Con l’esonero di Maurizio Sarri la Juventus certifica il fallimento di un progetto iniziato con l’addio di Allegri e il ripudio del suo pragmatismo tattico. A Torino cercavano bellezza e vittorie, non ...TORINO - La Juventus è stata eliminata negli ottavi di finale di Champions dal Lione nonostante una doppietta del suo fuoriclasse, Cristiano Ronaldo. Un ko che è anche costato oggi la panchina a Mauri ...