Ranking Uefa aggiornato all’8 agosto 2020 dopo Barcellona-Napoli (Di sabato 8 agosto 2020) Il Ranking Uefa aggiornato a sabato 8 agosto 2020 dopo la sfida fra Barcellona e Napoli, valida per gli ottavi di finali di Champions League 2019/2020. I partenopei escono di scena per mano degli spagnoli, dimostrandosi inferiori alla squadra di Setien e avendo a che fare con un Lionel Messi in gran forma. I blaugrana indirizzano la gara di ritorno già nel primo tempo, chiudendola per 3-1. Nelle altre gare odierne il Bayern Monaco passa il turno e vola ai quarti di finale travolgendo il Chelsea per 4-1. Ecco il Ranking aggiornato all’8 agosto: Spagna 100.569 Inghilterra 89.462 Germania 72.498 Italia 69.367 Francia 57.082 Portogallo 49.449 Russia 45.549 Belgio ... Leggi su sportface

Nel mondo del calcio l'arco di tempo quinquennale assume in alcuni casi un significato molto importante, basti pensare al ranking Uefa sia per squadre che per nazioni che viene calcolato proprio sui r ...

