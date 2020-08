Quando ho visto Milik toccare due palle in cinque minuti ho creduto al miracolo (Di domenica 9 agosto 2020) 1) Primo tempo, una dispensa approfondita della nostra stagione. Palo, pazzie di Mario Rui, Var spento, luce staccata per venti minuti e…’ A porta addo’ sta? 2)Esiste il calcio di tutti e poi il calcio di Messi, esiste un livello superiore ed uno eccelso. Leo gioca per la squadra, per il club, per un popolo, per se stesso, ha deciso di batterci e ci ha battuti. Applausi 3) Fabìan predica bene, Piotr razzola male, Koulibaly resta a guardare Sky del prepartita…”Ma pecché non dovevamo guardare il PirloDay? 4) , Quando ho visto il secondo palo…di Lozano so tornato ateo. 5) Il calcio è fatto di episodi…Io sto aspettando la seconda stagione quella in cui entra in scena un attaccante vero, cioè che gioca annanza ‘a porta 6)Semedo nun è un terzino è ... Leggi su ilnapolista

