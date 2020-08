Napoli, Insigne: «Dispiace per l’eliminazione. Potevamo fare di più» (Di sabato 8 agosto 2020) Lorenzo Insigne ha parlato al termine del match di Champions League contro il Barcellona: le dichiarazioni del capitano del Napoli Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro il Barcellona. PRESTAZIONE – «Dispiace per l’eliminazione. Ci abbiamo provato, sapevamo che era una gara molto difficile contro una grande squadra. Potevamo fare di più il primo tempo, ma penso che in generale sia stata una buona gara». AMBIZIONI – «Il Barcellona ha tanti calciatori di fantasia, noi per tutto il campionato abbiamo provato a giocare da squadra e stasera non l’abbiamo fatto al 100%. Con Gattuso possiamo ancora migliorare. Quest’anno ... Leggi su calcionews24

