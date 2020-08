Mirko Maric: l’approdo al Monza è da vero top-player (Di sabato 8 agosto 2020) Il Monza, neo-promosso in Serie B, si è subito lanciato sul mercato per approntare una rosa che sia in grado fin da subito di andare all’assalto della promozione nel massimo campionato. D’altronde, fin da quando ha acquistato il club brianzolo, è stato questo l’obiettivo di Silvio Berlusconi, affiancato dall’amico e amministratore delegato Adriano Galliani. Il primo importante colpo della società lombarda è Mirko Maric, centravanti bosniaco naturalizzato croato che in queste ore è atterrato in Italia da vero top-player. Monza, Galliani guarda al futuro: «Prossimo obiettivo è la Serie A» Il centravanti, infatti, è arrivato a Milano con l’aereo privato messo a disposizione dal suo nuovo ... Leggi su sport.periodicodaily

