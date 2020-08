Milano: De Corato, 'ottima notizia controlli polizia in zone Navigli e NoLo' (Di sabato 8 agosto 2020) Milano, 8 ago. (Adnkronos) - "Il bilancio di 105 persone controllate grazie al lavoro degli agenti del commissariato Porta Genova, del commissariato Villa San Giovanni e della polizia locale è un'ottima notizia per la nostra città". Così Riccardo De Corato, assessore lombardo alla Sicurezza, Immigrazione e polizia locale, commenta i risultati dei controlli svolti ieri da polizia di Stato e polizia locale nelle zone dei Navigli e di NoLo. "In un periodo in cui Milano si svuota per le vacanze, malviventi e topi d'appartamento approfittano per mettere a segno i loro colpi indisturbati: secondo i dati della procura sono circa 1000 le denunce per furti ... Leggi su liberoquotidiano

