Migranti ‘in fuga’ dall’hotspot di Pozzallo (Di sabato 8 agosto 2020) Migranti in fuga dall’hotspot di Pozzallo. In corso le ricerche per riportarli nella struttura. Pozzallo (RAGUSA) – Migranti in fuga dall’hotspot di Pozzallo, in provincia di Ragusa. Secondo quanto riportato da Ragusanews, una cinquantina di nordafricani hanno fatto perdere le proprie tracce nel pomeriggio di sabato 8 agosto 2020. Immediate le ricerche per riportarli nella struttura. Tra i profughi scappati non ci dovrebbero essere i 19 che sono in quarantena perché positivi al Covid-19. Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo

AnnalisaChirico : 1/3 dei nuovi contagi sono migranti sbarcati illegalmente in ITA. I centri di accoglienza sono i nuovi focolai in S… - LegaSalvini : #SALVINI: 'ITALIANI SOTTO SEQUESTRO, MIGRANTI IN GIRO PER L'ITALIA' - Fontana3Lorenzo : ?? Nel centro di accoglienza di Lampedusa, al collasso, dove l'80% dei nuovi arrivi sono migranti economici tunisini… - Max09295648 : RT @GagliardoneS: UN TERZO dei contagi in Italia è nei Centri d'accoglienza per #migranti La strategia sta funzionando. - AndreaGirardire : RT @francescatotolo: In 5 giorni a #Lampedusa, io, @ChiaraNews e @Salvatuitter ??i #migranti fuggono dall’hotspot con autorizzazione uffici… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti ‘in Coronavirus: 27 nuovi contagi in Sicilia, di cui 14 migranti Affaritaliani.it