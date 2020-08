Messi ha dormito sogni sereni… grazie al materasso anti-Covid (Di sabato 8 agosto 2020) Secondo quanto scrive As, stanotte Leo Messi ha dormito su un materasso appositamente realizzato per neutralizzare i virus. Prodotto da un’azienda spagnola, avrebbe un’efficacia del 99,84% nei confronti del virus e favorirebbe un buon riposo per l’argentino. Il materasso è un dono dell’azienda a Messi. Secondo l’innovativo sistema utilizzato da questo materasso, se una persona infetta ci dorme sopra, le nanoparticelle eliminano il virus in sole quattro ore, il che impedirebbe quindi ad un’altra persona di essere infettata nel caso di utilizzo dello stesso letto. Oltre a questo grande vantaggio in tempi di pandemia, continua il quotidiano spagnolo, “il materasso offre altri vantaggi al suo utente, come un ... Leggi su ilnapolista

