Matteo Salvini attacca il Tg1: “Nasconde le bugie del governo e di Conte” (Di sabato 8 agosto 2020) Salvini contro il Tg1: il duro attacco Il leader della Lega Matteo Salvini ha lanciato una vera e propria invettiva contro il Tg1, il principale telegiornale della tv di Stato. “TG1 come Il Fatto Quotidiano: unico tg a nascondere le bugie del governo e di Conte, pagato coi soldi di tutti gli Italiani. Vergogna, Carboni e la sua cricca si dimettano”, il tweet di Salvini che, probabilmente, fa riferimento agli atti desecretati sull’emergenza coronavirus in Italia. Leggi anche: Mancata zona rossa Alzano e Nembro, o Conte sapeva e non ha agito oppure il Cts non serve a nulla L’inchiesta di TPI sulla mancata chiusura della Val Seriana per punti: Quel 23 febbraio ad Alzano Lombardo: così Bergamo è diventato il lazzaretto d’Italia ... Leggi su tpi

