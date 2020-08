Manicure estate 2020, gli smalti preferiti in base al segno zodiacale (Di sabato 8 agosto 2020) Ci sono segni, come i Gemelli, che cambiano la manicure ogni due giorni e altri, come il Capricorno, che basta il basic per affrontare la settimana di lavoro se non addirittura il mese intero. Ognuno ha il suo approccio, ma non c’è segno zodiacale che non pensi alla bellezza delle sue estremità. In estate poi avere le unghie di mani e piedi smaltati con i colori giusti è d’obbligo. Per almeno due motivi: il primo, più psicologico, fa sentire subito meglio. Il secondo, più social, regala selfie in riva al mare o all’ora dell’aperitivo acchiappa like. Leggi su vanityfair

IOdonna : Manicure estate 2020: tempo di unghie fluo e pop - fashiongenus : Tendenze unghie, nail art a pois per l’estate 2020 - CRALTLC : BEAUTY Relax SPA Manicure, pedicure e cera, la PROMO esclusiva per tutti voi, prima dell'estate. ?? Sconto del -20%… -

Ultime Notizie dalla rete : Manicure estate Manicure estate 2020, gli smalti preferiti in base al segno zodiacale Vanity Fair Italia Manicure estate 2020: tempo di unghie fluo e pop

Le mani, in questo modo, diventano protagoniste: soprattutto in spiaggia, quando il trucco si fa light e l’unghia diventa accessorio da abbinare a piacimento al costume, agli occhiali, a qualunque det ...

Unghie estate: la wavy french manicure di Cami Mendes è troppo bella per essere vera

In cerca di ispirazioni per la tua prossima manicure estiva? Cami Mendes ce ne ha appena regalata una tutta da copiare. La nail artist di Los Angeles Thuy Nguyen ha condiviso su Instagram il nuovo set ...

Le mani, in questo modo, diventano protagoniste: soprattutto in spiaggia, quando il trucco si fa light e l’unghia diventa accessorio da abbinare a piacimento al costume, agli occhiali, a qualunque det ...In cerca di ispirazioni per la tua prossima manicure estiva? Cami Mendes ce ne ha appena regalata una tutta da copiare. La nail artist di Los Angeles Thuy Nguyen ha condiviso su Instagram il nuovo set ...