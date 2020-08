Live Barcellona-Napoli 1-0 Langlet salta libero di testa e segna (Di sabato 8 agosto 2020) Barcellona e Napoli si affrontano al Camp Nou per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All'andata, disputata prima dello stop per il Covid-19, un ottimo Napoli è... Leggi su ilmattino

zazoomblog : Barcellona Napoli 0-0 LIVE: si parte! - #Barcellona #Napoli #LIVE: #parte! - MondoNapoli : LIVE - Barcellona in vantaggio, segna Lenglet - - marcopirola_ : Scandaloso, con il #VAR, non annullare il gol del #Barcellona. Due spinte nettissime, puoi non vederle live, ma con… - calciomercatoit : ?10’ - #Barcellona in vantaggio: colpo di testa di #Lenglet ???#BarcellonaNapoli 1-0 ??#ChampionsLeague LIVE - 11contro11 : #Barcellona-#Napoli, DIRETTA LIVE (0-0): subito palo di Mertens #ChampionsLeague #11contro11 -