La mediazione di Mendes fa crescere le quotazioni di Jimenez alla Juve (calano quelle di Milik) (Di sabato 8 agosto 2020) La Juve è alla ricerca di un numero 9. I nomi più caldi per il mercato sono quelli di Milik, Jimenez e Dzeko. Ma in pole, al momento, secondo quanto scrive Tuttosport, ci sarebbe il bomber del Wolverhampton. “In prima fila restano Arkadiusz Milik e Raul Jimenez. Il bomber del Wolverhampton e quello del Napoli sono i più accreditati insieme a Edin Dzeko della Roma per arrivare al traguardo con la maglia bianconera indosso. Stando agli ultimi spifferi che giungono dal Portogallo, le quotazioni di Raul Jimenez sono in risalita. Merito dei contatti con il super agente Jorge Mendes, manager di Cristiano Ronaldo, del 29enne messicano e consulente esterno anche dei Wolves. Grazie alla ... Leggi su ilnapolista

