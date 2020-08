Fiocco azzurro per Simone Inzaghi e Gaia Lucariello: è nato Andrea (Di sabato 8 agosto 2020) Simone Inzaghi è di nuovo papà, è nato Andrea! Ad annunciare il lieto evento è stata proprio la neo-mamma Gaia Lucariello che ha condiviso un dolce scatto della famiglia al completo. L’arrivo del piccolo è stato accolto con grande entusiasmo da amici, familiari e fan che hanno inondato la coppia con calorosissimi messaggi d’affetto. Simone Inzaghi è di nuovo papà Mamma Gaia, papà Simone e Lorenzo, il primo figlio della coppia nato nel 2013, hanno dato il benvenuto al nuovo arrivato, il piccolo Andrea, coinvolgendo amici e fan con il loro entusiasmo. Una gravidanza condivisa sui social, in ogni foto ... Leggi su thesocialpost

OfficialSSLazio : ???? Fiocco azzurro in casa Lazio: è nato Andrea Inzaghi ?? Auguri a papà Simone e mamma Gaia! - HLaziale : RT @OfficialSSLazio: ???? Fiocco azzurro in casa Lazio: è nato Andrea Inzaghi ?? Auguri a papà Simone e mamma Gaia! - 80yeye80 : RT @OfficialSSLazio: ???? Fiocco azzurro in casa Lazio: è nato Andrea Inzaghi ?? Auguri a papà Simone e mamma Gaia! - Juve719 : RT @OfficialSSLazio: ???? Fiocco azzurro in casa Lazio: è nato Andrea Inzaghi ?? Auguri a papà Simone e mamma Gaia! - YNWMellyMelo : RT @OfficialSSLazio: ???? Fiocco azzurro in casa Lazio: è nato Andrea Inzaghi ?? Auguri a papà Simone e mamma Gaia! -

Ultime Notizie dalla rete : Fiocco azzurro Lazio, fiocco azzurro in casa Inzaghi: è nato il terzogenito Andrea TUTTO mercato WEB Lazio, Simone Inzaghi papà per la terza volta: è nato Andrea

Fiocco azzurro in casa Inzaghi. Simone è diventato papà per la terza volta: in mattinata è nato Andrea. L’annuncio su Instagram è stato dato proprio dalla mamma, Gaia Lucariello, che ha postato una fo ...

Inzaghi padre per la terza volta: è nato Andrea

Fiocco azzurro per Simone Inzaghi e la moglie Gaia Lucariello la quale, questa mattina, ha dato alla luce il piccolo Andrea. Per il tecnico biancoceleste si tratta del terzo figlio, il secondo con l’a ...

Fiocco azzurro in casa Inzaghi. Simone è diventato papà per la terza volta: in mattinata è nato Andrea. L’annuncio su Instagram è stato dato proprio dalla mamma, Gaia Lucariello, che ha postato una fo ...Fiocco azzurro per Simone Inzaghi e la moglie Gaia Lucariello la quale, questa mattina, ha dato alla luce il piccolo Andrea. Per il tecnico biancoceleste si tratta del terzo figlio, il secondo con l’a ...