F.I.S.E.: il 14 settembre 2020 si vota (Di sabato 8 agosto 2020) L’ estate 2020 verrà ricordata per la “convivenza” (speriamo la prima e l’ ultima) con il COVID – 19 e per l’ inconsueta stagione elettorale che la succederà: a settembre, infatti, si voterà per il Referendum sul taglio del numero dei parlamentari; il rinnovo di importanti Giunte regionali; in moltissimi Comuni e, come se non bastasse, andranno a scadenza naturale i “parlamentini” delle federazioni sportive italiane. La F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri) il 14 settembre 2020, presso La Fiera di Roma, ha un appuntamento molto importante: l’ Assemblea Ordinaria Nazionale Elettiva (quadriennio olimpico 2021 – 2024). A contendersi la presidenza saranno: il numero uno attuale della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : settembre 2020 Immissioni in ruolo docenti: 84.000 assunzioni con il blocco dei cinque anni dal 1° settembre 2020 Orizzonte Scuola Uniemens: da settembre nuovi codici contratto

Con il Messaggio n. 3051 del 5 agosto 2020 l'Inps istituisce, con decorrenza dal periodo di paga settembre 2020, nuovi codici contratto, da utilizzare nella denuncia individuale del flusso Uniemens. 5 ...

Agosto Messinese. Al centro la religiosità. Eventi musicali e spettacoli dopo il 20

Un unicum storico l’agosto messinese post Covid. Non mancheranno celebrazioni ed eventi, ma in sicurezza. “Questo agosto passerà alla storia. Salta la processione della Vara, come avvenuto soltanto pe ...

