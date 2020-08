Età, infiammazioni e reni mal messi: gli indicatori di mortalità Covid-19 (Di sabato 8 agosto 2020) Età avanzata, funzionalità renale ridotta e un elevato livello di infiammazione nel sangue. Sono questi, per un paziente ricoverato in ospedale per Covid-19, i principali indicatori di un maggiore ... Leggi su globalist

FrancePeloso : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Età infiammazioni Dalla Normale di Pisa al Pentagono. La storia di Tasciotti, il biologo che vuole tornare in Italia Corriere della Sera